خضعت النجمة نيللي كريم لجراحة عاجلة داخل أحد مستشفيات ولاية "بوسطن الأمريكية"، بحسب ما نشرت عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

وشكرت نيللي، عددًا من أطباء المستشفى على إنقاذ حياتها، بحسب وصفها، دون أن توضح طبيعة الجراحة التي خضعها لها.