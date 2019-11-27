قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جلس لأكثر من ساعتين مع المحافظين ونوابهم الجدد، اليوم، ليستمع لأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الرئيس قال لهم "إنهم كانوا شباب على الجانب الآخر من الحكومة والإدارة، وكانوا يرون الأمور بطريقة أخرى، وجاءت لهم الفرصة ليطبقوا الأمور على أرض الواقع".

وأشار مدبولي إلى أهمية تطبيق الأفكار التي ينادون بها كمسؤولين في الدولة، مضيفا: "هنشتغل لحد ما تنجح التجربة"، موضحا أن مجلس الوزراء سيتابع عمل نواب المحافظين وإعطائهم مسؤوليات محددة، وسيُجرى متابعة وتقييم لهم.