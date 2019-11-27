قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الحجاب فرض بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مشدداً على أنه لا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له من أهمها أن يكون ساترا للمرأة عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف جسم المرأة.

ونفت دار الافتاء المصرية، في بيان لها، ما نشر حول حديث للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية حول عدم فرضية الحجاب.

وقالت الدار، في بيانها: "كل ما يشاع أن فضيلة المفتي قال بعدم فرضية الحجاب أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، وقد أكد فضيلته فرضية الحجاب بنص القرآن والسنة".

وتابعت: "الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد أن الحجاب فرض بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مشدداً على أنه لا يوجد شكل محدد للحجاب بل هناك شروط له من أهمها أن يكون ساترا للمرأة عدا الوجه والكفين، وألا يصف ولا يشف جسم المرأة ، مؤكداً أن الأعراف والبيئات تختلف في تحديد هذا الزي الساتر للمرأة بالشروط المرعية".

وقال المفتي في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بمدينة 6 أكتوبر تحت عنوان "دور المؤسسات الدينية فى توعية الشباب بالمخاطر التي تواجهها مصر" إنه لا توجد حضارة في الدنيا تقوم على الأوهام، مؤكدًا أن الحضارات تقوم على العلم والاجتهاد، وأن الوصول إلى بناء الدولة والعمران لا يتحقق إلا من خلال العلم والعمل والاجتهاد، وأن العلوم الدنيوية أمر مهم لخدمة الحضارة، متابعا: "مصر تمتلك أسماء من العلماء لامعة، ونريد أن يكون لدينا آلاف العلماء من أمثالهم".

وأضاف المفتي أن كل القضايا المطروحة تحتاج إلى العقل والتفكير، حتى إن قضية الإيمان مطروحة للتحاور العقلي.

وتابع: "علينا ألا نقبل الأمور إلا بعد فلترتها، وليحرص كل منا على ما يسمع وما يقول، لأن الله تعالى سيحاسبنا على كل حرف ننطقه، لقول المولى عز وجل (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)".

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التعامل بحرص مع وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "ليس كل ما في الفضاء الإلكتروني يجب تصديقه فهناك الكثير من الأكاذيب والشائعات، وما يكشفها هو التثبت والتبين لما يتم بثه من معلومات وأخبار، ولذا علينا ألا نأخذ العلوم الشرعية إلا من المتخصصين في هذا الشأن".

وتساءل المفتي: "لماذا جاءت الرسالات السماوية؟ جاءت لصالح الإنسان واتخاذه إلى طريق البناء والرشاد والعمران وتحقيق النفع والخير لكل الإنسانية".

وأكمل: "إن القرآن الكريم أكد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين سواء الإنسان أو الجماد أو النبات".

ووجه مفتى الجمهورية رسالته للطلاب والطالبات، قائلاً: "مهما كثرت عليك الذنوب فلا تقنط رحمة الله تعالى وعليكم بالاستغفار والرجوع إلى الله تعالى"، داعياً الطلاب والطالبات بالتزود من العلم والاجتهاد في تحصيله حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

واستطرد: "دربنا مجموعة من دار الإفتاء تعمل على مواجهة أسئلة الإلحاد ومن يناقش الإلحاد، وتم تصنيف معتنقي أفكار الإلحاد لـ 3 مستويات ورجع كثير منهم عن الأفكار الخاطئة التي كانت تسيطر عليه ، ومن نجد لديه مشاكل نفسيه نحيلهم للأطباء النفسيين وبعضهم نظمنا جلسات على مدار سنة لرده عن الإلحاد".

وفي نهاية الندوة أهدى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع الجامعة للمفتى تقديراً لدوره الرائد في مواجهة الأفكار الخاطئة ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة.