أعرب هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية المصرية في الشباب، خلال حركة المحافظين ونوابهم، التي أعلنت اليوم، موضحًا أن الدولة المصرية أوفت بوعدها في تمكين الشباب، وأن حركة المحافظين ونوابهم تاريخية، وضمت أكثر من 25 شابا.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أن الشباب تولوا مناصب قيادية، وتحول نموذج محاكاة الشباب، الذي عقد في مؤتمرات الشباب السابقة، إلى حقيقة على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة المصرية، أدركت أهمية منح الفرصة للشباب، ونجد شباب في هذه الحركة ذو خلفية سياسية، وكذلك شباب أحزاب في حركة نواب محافظين.

وأشار نائب محافظ الدقهلية الجديد، إلى أن ما حدث اليوم، يؤكد أن الشباب المصري قادر على القيادة، وهناك شحنة وطاقة إيجابية حصل عليها الشباب اليوم، بعد هذه الحركة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع من المحافظين الجدد والنواب، ووجه لهم النصح والإرشاد، وطريقة تخطي الأزمات، وحرص الدولة المصرية والقيادة على نجاح هذه التجربة.

وتابع: "السيسي أمرنا بضرورة إشعار المواطنين بجودة الحياة وضرورة العمل لصالح المواطن وتخفيف الأعباء عليهم".