أعلنت نقابة الأطباء وقوع 4 حوادث اعتداء على الأطباء بالمستشفيات فى يوم واحد، أمس ، مؤكدة أن تكرار الاعتداءات يحولها لظاهرة، ما لم تجرِ مواجهتها وإيقافها. وأوضحت النقابة أن الحادث الأول كان اعتداء على طبيبة القلب بقسم الرعاية المتوسطة فى مستشفى القلب بطنطا، ما أدى لإصابتها بجروح متوسطة، وجرى تحرير محضر باسم المستشفى، الذى تعرض لتلفيات أيضاً، أما الاعتداء الثانى فوقع على الطبيب محمد أحمد عبدالحميد، نائب عظام فى مستشفى الساحل التعليمى، أثناء أداء عمله، وتم عمل محضر بالواقعة ومذكرة من النائب الإدارى للمستشفى، وجارٍ العرض على النيابة.

وأضافت النقابة، فى بيان، اليوم ، أن الاعتداء الثالث وقع على الطبيب المقيم، أحمد السباعى، فى مستشفى الهلال للعظام، أثناء عمله، بسبب طلبه من الحضور الهدوء حتى يتمكن من مباشرة الحالات، وبعد شد وجذب تحول الأمر لاعتداء بدنى ولفظى على الطبيب من جانب أسرة مريض، نتج عنها إصابته، وحدوث تلفيات بالمستشفى، كما تعرض طبيب مقيم بمستشفى الإصلاح فى شبرا لاعتداء فى الحادث الرابع، ونتج عنه إصابات بالغة، لكن الطبيب اضطر للتصالح بعد اعتذار المعتدين.

وأهابت النقابة بالجهات المعنية أداء دورها فى التصدى لهذه الظاهرة، سواء الجهات الإدارية وأقسام الشرطة، التى يعانى معها الطبيب فى عمل مذكرة باسم المستشفى، على اعتبار أن الاعتداء وقع على منشأة طبية وعلى طبيب أثناء أداء عمله، مؤكدة أن المستشفيات وأقسام الشرطة تحاول تكييف الواقعة على أنها مشاجرة وليس اعتداء. ودعت النقابة الجهات التنفيذية والتشريعية إلى سرعة التحرك لإصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمعطل بمجلس النواب منذ سنوات، لإيقاف ذلك الخطر الذى يهدد أبناء المهنة والمستشفيات