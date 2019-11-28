احتفل الجيش الموريتاني مساء اليوم، في العاصمة "نواكشوط"، بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني وذكرى تأسيس القوات المسلحة خلال مسيرة راجلة لحملة المشاعل جابت شارع جمال عبدالناصر وسط العاصمة نواكشوط.

وشاركت في المسيرة، التي تمت تحت إشراف قائد كتيبة القيادة والخدمات بقيادة الأركان العامة للجيوش، العقيد محمد الأمين ولد سيد أحمد ولد عبدالمولى، تشكلاتٌ من كتيبة القيادة والخدمات، وموسيقى القوات المسلحة.

وانطلقت المسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية، من مقر قيادة الأركان العامة للجيوش عبر شارع جمال عبدالناصر باتجاه رئاسة الجمهورية ثم البنك المركزي الموريتاني والبرلمان وقيادة أركان الحرس الوطني، باتجاه الثانوية العربية لتنتهي عند المدخل الغربي لقيادة الأركان العامة للجيوش.

ونظم الجيش مسيرات مماثلة في مختلف المحافظات الموريتانية احتفاء بهذه الذكرى المجيدة.

وتحتفل موريتانيا، غدا الخميس، بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال عن فرنسا.