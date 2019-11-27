كشف عمرو عزت 12 عاما، الملقب بـ"الطفل المعجزة" تفاصيل لقائه برئيس جامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر".

وقال الطالب إنه خضع لامتحان من 6 أسئلة وأجاب عليه وأنهم أخبروه بأنه مؤهل لاستكمال دراسته بالفرقة الثالثة بكلية العلوم مشيرًا إلى أنه كان ممنوعًا من دخول الجامعة ولكنه سيتمكن من دخولها بدءً من يوم السبت.

وأوضح الطفل المعجزة أنه التحق بالجامعة وهو طالب في الصف الرابع الابتدائي منذ عامين وأنه حاليًا في الصف الثالث الابتدائي ويدرس في الفرقة الثالثة لشعبة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة.

وأضاف أن والده معلمًا لمادة الرياضيات وزملائه بالمدرسة لا يعرفون أنه يدرس في الجامعة وكذلك مدرسيه في المدرسة، متابعا أنه يتمنى أن يصبح عالم رياضيات كبير.

وأكد عمرو عزت أنه ليس لديه وقت فراغ نظرًا لدراسته في المدرسة والجامعة مشيرًا إلى أنه يمارس رياضة الكاراتيه ويلعب الكرة في الشارع مرة واحدة شهريًا ويٌشجع النادي الأهلي.

وأوضح عمرو عزت أنه يدرس في مدرسة تجريبية حكومية وأنه اكتشف أن الطلاب يدخلون الجامعة وهم لا يعرفون أي شيء في الرياضيات وأنهم يذاكرون المواد من أجل الإجابة عنها في الامتحانات فقط ثم ينسونها.

وهاجم الطفل المعجزة الدروس الخصوصية واعتبرها تحاصر تفكير الطفل وتجعله داخل دائرة لا يخرج منها وتقوقعه فكريًا.