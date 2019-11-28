"رانيا يوسف وأغنية ميال ومنى الشاذلي".. أسئلة امتحانات "برة المنهج"

في الآونة الأخيرة، انتقلت إثارة الجدل إلى مباني امتحانات ومنها إلى أسئلة الامتحان نفسها، فظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لامتحانات تضمنت أسئلة غريبة وأحيانًا طريفة، أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، وآخرها كان بالأمس، بواقعة امتحان "عملتيلي فيها منى الشاذلي يا نوسة".

وتستعرض "الوطن" أبرز الأسئلة التي أثارت الجدل في امتحانات للطلاب:

امتحان كلية إعلام يثير الجدل.. "ما قلت لك يا نوسة".

فوجئ طلاب الفرقة الأولى في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بسؤال غريب في امتحان للغة العربية، يطلب فيه أستاذ المادة إعادة صياغة قطعة مكتوبة باللغة العامية بلغة صحيحة.

وشمل امتحان اللغة العربية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الإعلام، أمس، سؤالا يقول "أعد كتابة المنشور التالي بلغة عربية سليمة"، والمنشور هو: "ما قلت لك يا نوسة بلاش إعلام، قلتي لي لقد خلقت إعلامية وعملتي لي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى".

انتشرت صورة صفحة أسئلة امتحان اللغة العربية الخاص بطلبة كلية الإعلام، وتسبب في موجة من السخرية والجدل بسبب طبيعة السؤال الغريبة، سواء بين طلاب الكلية الحاليين والسابقين أو حتى غير طلاب الإعلام.

سؤال عن فستان رانيا يوسف في امتحان "إعلام سوهاج"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لامتحان مادة الإعلام لطلاب الفرقة الثالثة بقسم صحافة في كلية الآداب جامعة سوهاج، في يناير الماضي، يحتوي على سؤال حول فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وأثار الجدل بسبب "بطانته".

وقالت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بالكلية، إن "السؤال أسلوب تطبيقي ممتاز للطلاب، ويتواكب مع الأساليب الجديدة في وضع أسئلة الامتحانات".

الخندق في غزوة بدر.. خطأ في سؤال بامتحان الدين

في عام 2016، صُدم طلاب الشهادة الإعدادية بسؤال غريب في مادة "الدين"، حيث طلب واضع الامتحان من الطلاب اختيار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى "حفر المسلمون الخندق في غزوة بدر برأي (خالد بن الوليد - حمزة عم النبى - سلمان الفارسي)، وأدى السؤال حينها إلى استياء أولياء الأمور والطلاب لاحتواء السؤال على معلومات دينية غير صحيحة.

جمع وحي.. سؤال أثار جدل طلاب الثانوية العامة

احتار طلاب الثانوية العامة في الإجابة عن أحد أجزاء امتحان اللغة العربية عام 2013، حيث طلب السؤال جمع كلمة "وحي"، ليجد الطلاب فيه صعوبة كبيرة ويتحول إلى حدث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، وحتى الآن يطلق البعض على جيل خريجي الثانوية العامة لسنة 2013، بأنهم "جيل جمع وحي".

عمرو دياب في امتحان العربي بقنا.. "من كام سنة وأنا ميال ميال"

أغنية "ميال" الشهيرة للفنان عمرو دياب، جاءت كجزء من سؤال في امتحان، ضمن امتحان الصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة العربية، الذي انطلقت اختباراته نهاية أبريل الماضي، في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، حيث وردت في السؤال جملة "من كم سنة وأنا ميال ميال"، ويطلب من الطلاب تحديد نوع "كم".

ومن جانبه، وجَّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية، بوضع امتحان جديد للميدتيرم، فى مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى شعبة 3، بديلا عن الامتحان الذي أثار جدلا على مواقع التواصل بسبب سؤال "نوسة".