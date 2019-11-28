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انطلاق المهرجان الإرشادي العاشر لجوالات جامعة بنها بمشاركة 150 طالبة

انطلاق المهرجان الإرشادي العاشر لجوالات جامعة بنها بمشاركة 150 طالبة

عاجل.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 660 جنيها

عاجل.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 660 جنيها

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

عاجل.. القبض على صيدلانية بتهمة قتل طفلتها بعقاقير "الفيل الأزرق"

عاجل.. القبض على صيدلانية بتهمة قتل طفلتها بعقاقير "الفيل الأزرق"

فرض حظر تجوّل في الناصرية بجنوب العراق بعد مقتل 13 متظاهراً

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