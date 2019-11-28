تفقد اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، فجر اليوم، خلال جولة ميدانية مدينة شبين الكوم، ونقطة شرطة شنوان، وتفقد ناجي الخدمات الأمنية والمرورية المنتشرة بالمدينة ومتابعة الحالة الأمنية.

وطالب "ناجي"، العاملين باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام.

ووجه مدير الأمن بتلقي الإخطارات والبلاغات والعمل على حلها للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، والتقى بالضباط والأفراد لقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.