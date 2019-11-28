تجري الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للشحن الجوي بعد قليل، تجربة طوارئ موسعة للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، تنفيذا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.

وأعلنت مصادر في المطار أنّه سيتم إجراء تجربة طوارئ تدريبية على خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة للشركة بالمبنى المطور في مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وستكون تجربة جافة تدريبية، كما سيتم تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنا المبنى المطور.

وأوضحت المصادر أنّ التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.

وأشارت المصادر إلى أنّ التدريب يهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة من خلال تحديد أدوار كل جهة والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" وسلطة الطيران المدني.