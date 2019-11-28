أصيب 12 شخصا بينهم 4 طالبات، اليوم الخميس، في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية شريف باشا بالطريق الزراعي بني سويف - ناصر وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم إيمان فوزي عبد العظيم 20 سنة ومقيمة بمركز ناصر طالبة، مصابة بكسر بالقدم اليسرى، عمر عراقي طه 33 سنة، موظف ومقيم بقرية النويره مصابا بكدمات بالجسم، مروه جمال محمد 30 سنة موظف ومقيم بمركز ناصر مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أميرة شعبان حسن 30 سنة موظفة ومقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، شيرين محمود سيد 20 سنة، طالبة ومقيمة بمركز ناصر مصابة بجروح وكدمات بالجسم، عزه ظريف محمد 50 سنة، مدرسة ومقيمة بمركز ناصر مصابة بجروح وسحجات.

كما نقلت سيارات الإسعاف أماني رمضان أحمد 20 سنة، طالبة، مقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، صباح سيد كامل 42 سنة، مقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه كسر بالفقرات عبد الرحمن عماد علواني 30 سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا باشتباه نزيف بالمخ، أحمد عبد الحكيم حسين 65 سنة مقيم بمحافظة الفيوم مصابا بجروح وسحجات، رحاب عبد الطيف عوض 19 سنة مقيمة بقرية طنسا مصابة بجروح، وسحجات ليلى علي سيد 20 سنة، طالبة، مقيم بقرية طنسا مصابة بجروح وسحجات.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أن الحادث هو الثالث خلال ساعة في محافظة بني سويف حيث أسفر الحادثان السابقان عن إصابة 17 شخصا.