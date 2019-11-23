أصيب مقاول بجروح وكدمات منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، أسفر عن حريق بالسيارة الملاكي، بالطريق الزراعي ببني سويف أسيوط، أمام قرية شريف باشا.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرى ميكروباص بالطريق الزراعي أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وانبعاث أدخنة وحريق بالسيارة الملاكي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد النيران بالسيارة، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الملاكي حيث تبين أنه يدعى "رمضان .م . ح" 55 عاما، مقيم بقرية ميدوم بمركز الواسطي، مقاول، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.