مصدر بالنقل: حبس سنتين وغرامة 200 جنيه لمن يتسبب في تعطيل القطارات

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن أنّ قانون السفر بقطارات السكك الحديدية حدد عقوبة أي شخص يعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط أثناء سيرها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، إضافة إلى تغريمه 200 جنيه.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ وزارة النقل حريصة على إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية بكل أركانها، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أنّ الوزارة طالبت قيادات هيئة السكة الحديد بتغليظ العقوبات على أي شخص يخالف تعليمات الهيئة، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ولفت إلى أنّ الوزارة والممثلة في الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات عملاقة لتحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل آليا، وتحسين ورفع كفاءة الخدمة بالمحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات الجديدة بأخرى حديثة، مؤكدا أنّ الخدمة ستتطور مع مطلع يونيو 2020.