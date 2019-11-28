قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، متابعا: "علينا العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ودخلت عدد من القطاعات الرسمية في إضراب عام لمدة 3 أيام في لبنان بهدف الضغط للتسريع بتشكيل حكومة جديدة، من بينهم نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، على كامل الأراضي اللبنانية، بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية، وعدم التزام طرفي الاتفاق مصرف لبنان "البنك المركزي اللبناني"، والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من أولى الضحايا.