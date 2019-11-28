السجن المشدد لـ43 متهما في أحداث مسجد الفتح وبراءة 5 آخرين

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعادة محاكمتهم في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.

كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وأمرت بوضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.

كما شمل الحكم معاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين مما أسند إليهم.

وصدرت الأحكام بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.