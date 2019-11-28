أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن تراجع الفنانة سمية الألفي، عن قرارها باعتزال التمثيل، وذلك بعد ابتعادها عن الكاميرات قرابة 12 عامًا.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سميه الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي أنني استجبت لطلبك أن أعود للتمثيل مرة أخرى".

وتابع: "قررت إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا بهنيها على هذا القرار".

وكانت الفنانة سمية الألفي قالت، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، إنها كانت ستفكر في العودة إلى التمثيل لو كان فاروق الفيشاوي ما زال على قيد الحياة.