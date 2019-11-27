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"المصري الديمقراطي" يشيد باختيار 5 شباب نوابا لمحافظين

"المصري الديمقراطي" يشيد باختيار 5 شباب نوابا لمحافظين

350 فرصة عمل بالملتقى التوظيفي الثالث بـ"سياحة المنيا"

350 فرصة عمل بالملتقى التوظيفي الثالث بـ"سياحة المنيا"

إعدام أغذية فاسدة في حملة على المنشآت التجارية بالبحر الأحمر

إعدام أغذية فاسدة في حملة على المنشآت التجارية بالبحر الأحمر

دراسة: القهوة تقي من داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

دراسة: القهوة تقي من داء السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

رصيد القمح يتخطى 154 ألف طن بصومعة حبوب ميناء دمياط

رصيد القمح يتخطى 154 ألف طن بصومعة حبوب ميناء دمياط

صور.. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدمياط

صور.. حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدمياط

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من البرنامج الرئاسي لـ"الأحزاب".. الشباب يتصدرون حركة المحافظين الجديدة

من البرنامج الرئاسي لـ"الأحزاب".. الشباب يتصدرون حركة المحافظين الجديدة

بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

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