أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية فيه وتوليته هذا المنصب، مؤكدا أنه من جيل الشباب الذي منحته القيادة السياسية الفرصة لتولي منصب تنفيذي، لافتا إلى أنه يتمنى أن يحقق إنجازات للمحافظة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه كان سكرتيرا عاما للمحافظة ويعلم الكثير عنها، وسيتم التركيز على العمل ضمن فريق، وسيدعم أيضًا نائبه الشاب كونه سيكمل المشوار، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم بالاهتمام بملفات الصحة والتعليم وتحسين البيئة الاجتماعية للمواطنين. وتابع: "ألف مبروك لي على الدقهلية، لأنها محافظة جميلة".

وكلف الرئيس السيسي، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة، وتعظيم مواردها الذاتية، فضلاً عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ، ومكافحة الفساد والإهمال.