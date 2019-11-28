نشرت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتي تحمل عنوان "حقوق الوالدين وذوي الأرحام" مترجمة إلى 18 لغة إضافة إلى لغة الإشارة، وأكد بيان الوزارة أنّ الترجمة تأتي في إطار واجبها التوعوي والدعوي، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأوضح بيان الوزارة أنّ موضوع خطبة الجمعة "حقوق الوالدين وذوي الأرحام" يتناول الحديث عن عظمة الشريعة الإسلامية، وأنّها وضعت قواعد وضوابط وحقوق للتعامل مع الوالدين والأقربين، فالوالدان هما أحق الناس بالاحترام والتقدير والعناية، إذ أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم ببر الوالدين والإحسان إليهما، وجمع سبحانه بين ذلك وبين الأمر بعبادته تعالى وعدم الإشراك به، حيثُ يقول سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، ولقد أوصى الإسلام ببر الوالدين وحسن صحبتهما حتى ولو كانا على غير الملة، حيث يقول الحق سبحانه: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} .

وأضاف البيان: "أوصى الإسلام بالوالدين وبذوي الأرحام، وهم من يرتبط الإنسان معهم بقرابة، وجعل لهم حقوق، قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وقال (صلى الله عليه وسلم): (إِنَّ اللَّه تَعَالى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى، قال: فذَلِكَ لَكِ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه: (اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ})، وتتحقق صلة ذوي الأرحام بزيارتهم وتفقد أحوالهم ومعاونتهم، قال النبي: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ)، كما تتحقق كذلك بإجابة دعوتهم وعيادة مريضهم واتباع جنائزهم، كما ينبغي توقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وسلامة الصدر نحوهم والدعاء لهم".

من ناحية أخرى، تنطلق غدا الجمعة القافلة الدعوية التاسعة عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف لمدينة القاهرة الجديدة، وتضم 6 علماء: 3 من علماء الأزهر الشريف و3 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع "حقوق الوالدين وذوي الأرحام"، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.