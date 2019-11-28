أعلن نادي روتاري البحر الأحمر، اليوم، عن بدء عمل القافلة الطبية السابعة التى تستهدف الكشف وعلاج 3000 حالة من أهالي وقبائل سفاجا بالتعاون مع هدى مغربي رئيس مجلس مدينة سفاجا، والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وبدأت القافلة أعمالها اليوم الخميس وتستمر حتي بعد غد السبت، لتقديم خدمتها علي غرار مشروعات النادي الصحي لتغطي المناطق التي يصعب وصول الخدمة الطبية لها كمناطق السفاري الجبلية.

وقال حسام الألفي رئيس نادي روتاري البحر الأحمر- الجونة، إن القافلة هذه المرة تضم نخبة من أفضل الأطباء للمشاركة في خدمة أهالي سفاجا في التخصصات التالية : أسنان - نساء وتوليد - مخ وأعصاب- نفسية وعصبية - أنف وأذن وحنجرة - باطني - عظام - تحاليل كما تضم سيارة التبرع بالدم وتبدأ غدا من مقر بنك الدم بالغردقة.