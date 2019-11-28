استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق له.

استهل عبد العال اللقاء بالترحيب بالرئيس الضيف، والوفد المرافق له، مشيراً إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجر على المستويات كافة والتي تعود إلى 90 عاماً.

قدم عبدالعال نبذة مختصرة حول دور مجلس النواب المصري، وتشكيله للرئيس الضيف، مشيداً بالعلاقات الراسخة مع البرلمان المجري، استناداً إلى حالة التناغم والزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي ينبغي استثمارها في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.

وشدد على ضرورة استثمار تلك العلاقات المتميزة في الانعكاس بمردود اقتصادي عال في ضوء ما تملكة مصر من فرص اقتصادية واعدة، متمثلة في تشريعات محفزة للاستثمار، وبنية أساسية متميزة خاصة في مجال الطاقة، في ضوء الاكتشافات المصرية الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصاد طموح وجاد يعززه الاستقرار الأمني التي تتميز به الدولة المصرية.

كما أبدى عبدالعال تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر، استناداً للإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.

واستعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أخذ التحديات التي تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب في الحسبان عند تناول موضوعات حقوق الإنسان، مشدداً على أن الدولة المصرية تحقق طفرة تنموية ترسي أسساً قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى ما بذلته الدولة المصرية مؤخراً من جهود لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلاً عن تمكين الشباب والمرأة.

وفي معرض حديثه عن مكافحة الإرهاب، استعرض عبدالعال الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً على أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب تستند إلى المواجهة الشاملة بحيث لا تقتصر على الحل الأمني فقط وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني.

كما تطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً استثنائية لمكافحة تلك الظاهرة، مؤكداً أنه بفضل تلك الجهود لم تخرج أي مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين من مصر إلى أوروبا.

من جانبه، قدم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على اعتزازه وفخره بوجوده بمجلس النواب المصري الذي يمثل صوت الشعب المصري الصديق.

أشاد الرئيس المجري بالجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي استناداً للثقل الإقليمي الذى تتمتع به مصر.

كما أشاد ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له، مشيداً بدور مجلس النواب المصري في هذا الصدد.