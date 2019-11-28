اتهمت الحكومة الإريترية، اليوم، قطر بالتورط في مخطط لزعزعة استقرارها وبث الفتنة داخل المجتمع.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" عربية، إن قطر تدير مخططا لتحريض الشباب على الانخراط في التمرد ضد الحكومة، مبينة أن مخطط قطر يتضمن زرع الانقسام العرقي والكراهية بين الشعب الإريتري.

وأشار البيان إلى دور قطر في تغذية التطرف الديني وجماعات الإسلام السياسي التي تعمل ضد البلاد، مؤكدا تورط الدوحة في تدريب عناصر مسلحة من جماعة "الإخوان" الإرهابية على الاغتيال وأعمال العنف تمهيدا للقيام بعملية إرهابية.