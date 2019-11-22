أعلنت وزراة الصحة والسكان، فحص وقياس النظر لـ 1756 مواطنًا من دولة إريتريا، منذ وصول فريق طبي مصري متخصص في مجال الرمد إليها، الاثنين الماضي، بهدف فحص وقياس النظر لتلاميذ المدارس والبالغين في إريتريا، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن ذلك يأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وبالتزامن مع مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي من خلال افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من دول أفريقيا؛ لدعم تلك الدول فى مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي.

وأكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والمسؤول عن مشروعات الصحة في أفريقيا، أن الفريق الطبي المصري بدأ عمله فور وصوله في العيادة الطبية المصرية الموجودة بمدينة "أسمرة" عاصمة أريتريا، موضحًا أنه تم تجهيز العيادة بالتجهيزات الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف أنه جرى تحويل 610 حالات إلى العيادة الطبية المصرية في العاصمة أسمرة، لصرف النظارات الطبية، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في عمله لمدة أسبوع بالعيادة يستهدف خلاله فحص وقياس النظر وتقديم النظارات الطبية لألفي مواطن من تلاميذ المدارس والبالغين بدولة إريتريا.

وأشار إلى أن الفريق الطبي المصري يقوم بجولات على المدارس هناك؛ لفحص وقياس النظر لطلبة المدارس، موضحًا أنه يجرى تحويل من يكتشف إصابتهم بضعف النظر إلى العيادة المصرية؛ لتأكيد قياس النظر وصرف النظارات الطبية لمن تحتاج حالته.