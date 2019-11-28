شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الخميس، واقعه مصرع شاب في العقد الثاني من عمره شنقا بواسطه حبل داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية وجرى التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى المحلة العام.

تبقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "محمد عبدالعظيم شحاته" 16 سنة مقيم بقرية محلة أبو علي نتيجة انتحاره بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث