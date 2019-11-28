أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم، بأن الحكومة الألمانية، تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها، لافتة إلى أنه سيصدر قرارًا بهذا الخصوص، خلال الأسبوع المقبل.

وذكر موقع "دير شبيجل" الإلكتروني الألماني، نقلا عن مصادر داخل الحكومة الألمانية، أن الخارجية الألمانية اتفقت مع كل من وزارتي الداخلية والعدل، على حظر أنشطة "حزب الله"، الأسبوع الماضي.

وأكد الموقع، أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات ووزارة الداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.