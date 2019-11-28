قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن مصر ملتزمة بدعم وكالة الفضاء الأفريقية، من أجل تحقيق أهداف الوكالة، وحماية الأقمار الاصطناعية لدول القارة، واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وتغطية القارة بالكامل.

"عبدالغفار": لحماية الأقمار الصناعية وتطوير علوم الفضاء

وأكد «عبدالغفار»، خلال اجتماع، اليوم، مع الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من المسئولين عن الفضاء ببعض الدول الأفريقية، أهمية التعاون المصرى الأفريقى فى هذا المجال، بما ينعكس على تنمية القارة الأفريقية فى شتى المجالات العلمية والاقتصادية، من أجل حياة معيشية جيدة لشعوب القارة.

وأشار «عبدالغفار» إلى مشاركته الأخيرة فى مؤتمر التيكاد بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث طرح أهداف وخطط التعاون المصرى - الأفريقى فى مجال الفضاء، تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، وأوضح أن مصر لديها العديد من الكوادر البحثية والعلماء والبحوث فى هذا المجال، التى ستعمل بالتعاون مع الكوادر الأفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة. ووجَّه الوزير بضرورة تبادل الخبرات بين مسئولى القارة الأفريقية من خلال إقامة لقاءات ودورات تدريبية تستهدف تنمية القدرات الأفريقية فى مجال الفضاء، داعياً إلى مشاركة الوكالة المصرية، و«الفضاء الأفريقية» فى المنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى الذى يُعقد، أبريل المقبل، ليكون فرصة للحوار وتبادل الخبرات مع وكالات الفضاء الأجنبية.