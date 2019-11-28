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افتتاح معرض الأعمال الصحفية بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

افتتاح معرض الأعمال الصحفية بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا

75 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. والحصيلة 25 مليون جنيه

75 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. والحصيلة 25 مليون جنيه

عطل دولي مفاجئ يصيب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

عطل دولي مفاجئ يصيب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

ضبط مصنع غير مرخص لصناعة الأدوية البيطرية ببني سويف

ضبط مصنع غير مرخص لصناعة الأدوية البيطرية ببني سويف

خارجية مصر واليونان وقبرص تبحث أثر مذكرة التفاهم التركية الليبية

خارجية مصر واليونان وقبرص تبحث أثر مذكرة التفاهم التركية الليبية

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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"الوطن" داخل أول "مطعم في الظلام" بمصر.. هنا يقود المكفوفون المبصرين

"الوطن" داخل أول "مطعم في الظلام" بمصر.. هنا يقود المكفوفون المبصرين

16 محلا وفيلا وسيارات.. تفاصيل مزاد "العامة للخدمات الحكومية" 3 ديسمبر

16 محلا وفيلا وسيارات.. تفاصيل مزاد "العامة للخدمات الحكومية" 3 ديسمبر

متلازمة السيروتونين.. ما فعله "الفيل الأزرق" في جسد الطفلة كاميليا

متلازمة السيروتونين.. ما فعله "الفيل الأزرق" في جسد الطفلة كاميليا

تهنئة رئاسية وتورتة حكومية.. مصر تحتفي بمنصب غادة والي الأممي

تهنئة رئاسية وتورتة حكومية.. مصر تحتفي بمنصب غادة والي الأممي

"رحمة للعالمين".. تعرف على قصة إسلام قبائل الجن على يد النبي

"رحمة للعالمين".. تعرف على قصة إسلام قبائل الجن على يد النبي

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