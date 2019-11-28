ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، 6 أشخاص في مشاجرة بين عدد من الشباب بمركزي الفشن ومغاغة، داخل القطار، بمحطة "طحا البيشة" بمركز ببا، خلافا على أولوية الجلوس بمقاعد القطار.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بنشوب مشاجرة داخل القطار رقم 168 مميز "الواسطى - المنيا"، بمحطة سكة حديد "طحا البيشة" دائرة مركز ببا، والذي وجه بسرعة ضبط أطرافها.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة ببا، وتمكنوا من ضبط أطراف المشاجرة، وتبين من التحريات الأولية حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول: "هشام. م. م"، 19 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب بكدمة بالكتف الأيمن وخدوش بالرقبة، و"خالد. م. م"، 20 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، مصاب بكدمة بالعين، وأحمد رضا فهمي، 21 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم بندر الفشن، و"حسن. أ. م"، 39 عاما، موظف، بهيئة السكة الحديد، مقيم قرية طحا البيشة مركز ببا، مصاب بجرح بالوجه، وطرف ثانِ: "أيمن. ر. ع"، 22 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة المنيا، و"عبدالله. خ. ع"، 20 عاما، طالب، بكلية الحقوق، مقيم مغاغة المنيا، مصاب بجرح بالرقبة، و"محمد. إ. ح"، 20 عاما، طالب بكلية الحقوق، مقيم مغاغة بالمنيا.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب الخلاف على أولوية الجلوس بمقاعد القطار، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر محدثين ما بهم من إصابات، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 21276 جنح مركز شرطة ببا، وتولت النيابة التحقيق.