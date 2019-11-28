كشف محافظ المنوفية الجديد، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، عن أولويات عمله فى موقعه الذى تولاه رسمياً قبل ساعات، بعد قليل من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، خلفاً للمحافظ السابق، اللواء سعيد عباس، بينما أدى محمد موسى اليمين نائباً لمحافظ المنوفية، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحافظة.

وأكد المحافظ الجديد، فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن أهم الملفات التى تأتى على رأس أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، تتضمن التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، وحسم الموقف من هذه المخالفات، إما بإزالتها أو بالتصالح، وفقاً للقانون، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بكل حزم على جميع المخالفين، فضلاً عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

"أبوليمون": سأدعم نائبى بإسناد مهمات واضحة له وملفات يشرف عليها لأن "إيد لوحدها ما تسقفش"

واعتبر «أبوليمون» أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب للمحافظ يُعد فرصة جيدة للشباب، مشدداً على أنه سيقوم بدعم نائبه، وإعطائه مهمات واضحة وملفات مهمة للإشراف عليها، وسيتم التنسيق بشكل كامل بين جميع الجهات التنفيذية، من أجل نجاح التجربة وتطوير المحافظة، مطالباً جميع المواطنين والمسئولين بأن يتكاتفوا معاً ويتجمعوا على «قلب رجل واحد» لخدمة المحافظة، قائلاً: «إيد لوحدها ما تسقفش»، كما أكد أن أهم أولوياته توفير وإيجاد فرص عمل للشباب، ووضع خطط جيدة لتطوير المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية، وهو من مواليد 1962 بمحافظة الغربية، أنه التحق بالعمل فى هيئة الرقابة الإدارية عام 1989، وأمضى بها ما يقرب من 30 سنة، حتى تعيينه محافظاً للمنوفية، مشيراً إلى أنه تدرج فى الوظائف الإدارية، حتى شغل رئاسة مكتب الهيئة فى محافظات البحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية، خلال الفترة بين عامى 2003 حتى 2011، وشغل موقع رئيس إدارة مركزية رقابية ونائب رئيس قطاع رقابى حتى عام 2015، ثم تولى منصب رئيس قطاع مالى وإدارى، ثم قطاع أمن حتى عام 2017، وعمل رئيساً لجهاز مكافحة الفساد الإقليمى، بدرجة وكيل أول الهيئة.

كما لفت محافظ المنوفية إلى أن زوجته تعمل محامية فى الإدارة القانونية بالشركة القابضة للكهرباء، ولديه 3 بنات، الكبرى «هدير»، طبية أسنان، والثانية «دينا»، طبيبة أشعة، أما الثالثة «آية»، فطالبة فى الصف الثانى الثانوى.