قال التلفزيون السوداني، مساء اليوم، إن المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، اتفقا على حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يحكم البلاد خلال 30 عامًا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان محمد الأمين عبد العزيز، القيادي بقوى الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات في السودان، قال في وقت سابق، "إنهم سيعملون على حث مجلسي السيادة والوزراء على إبعاد المؤتمر الوطني من الساحة السياسية"، مضيفا لموقع قناة "الحرة" الإخبارية: "المؤتمر الوطني ضالع في جرائم فساد وقتل ودمار للبلد على مدار 30 عاما سنلاحقه عبر القضاء المحلي والدولي".