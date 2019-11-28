انطلقت، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، بالغردقة، وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو ستيت، وزير الزراع،ة والدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، كانت فعاليات المؤتمر انطلقت بالقاهرة أمس، لتستكمل فعالياته بالغردقة ليستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزير الزراعة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور حافظ محمد حافظ، خبير أمراض الدواجن بجامعة برلين الحرة، والدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

نائب محافظ البحر الأحمر: الغردقة مستعدة لاستضافة المؤتمرات العلمية

من جانبها أعربت يسرا عطية عن سعادتها بتواجدهم بمدينة الغردقة، مؤكدة استعداد المحافظة الدائم لاستقبال المؤتمرات العلمية التي تساهم في التطوير والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة، متمنية خروج المؤتمر بتوصيات تساهم في تطوير الثروة الحيوانية بأحدث ماتوصل إليه العالم من تكنولوجيا متطورة.

وأكد وزير الزراعة أهمية المؤتمر، في تبادل الخبرات الدولية، وخاصة بين مصر وألمانيا في مجال الطب البيطري، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أنها تعد فرصة جيدة للباحثين في هذا المجال للتعرف على كل ما هو جديد على مستوى العالم في هذا المجال، من أجل تجويد الأداء وفاعلية العمل.

وأوضح الوزير أن هناك اهتماما من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، وتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري.

وأشار "أبوستيت" إلى أن خطة تطوير قطاع الثروة الحيوانية تركز على الحفاظ على السلالات المتميزة، والسعي لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

"أبو ستيت": معهد "لوفيلر " يدعم أواصر التعاون مع ألمانيا

وأوضح أهمية الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج، ومنهم الدكتور حافظ محمد حافظ، خبير أمراض الدواجن بجامعة برلين الحرة، لدوره في نقل البحوث التطبيقية إلى قطاع صحة الحيوان في مصر، وهو يعد من النماذج المشرفة لمصر فهو قدوة للعلماء في التواصل مع الباحثين المصريين.

وشدد "أبوستيت"، على أهمية دور معهد لوفيلر الألماني في دعم أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطب البيطري، وانعكاس ذلك علي تطوير الخبرات بين الجهات البحثية في البلدين، مشيرا إلي أن المؤتمر فرصة للتفاعل بين الباحثين المصريين والالمان في مجال المان الحيوي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاستفادة من خبرات المصريين والالمان في حماية الثروة الحيوانية لتجويد الاداء.

شاهين: مؤتمر بحوث الصحة الحيوانية يحضره 100 عالم

وأكد الدكتور ممتاز عبد الهادي شاهين، رئيس معهد بحوث صحة الحيوان ورئيس المؤتمر الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، استكمال فعاليات المؤتمر بمدينة الغردقة، بحضور وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومشاركة 100 من علماء المعاهد البحثية والجامعات المصرية وعلماء من معهد فريدري كلوفر "الألماني والوفد المرافق له.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى ثروة حيوانية آمنة وقطعان خالية أو شبه خالية من الأمراض الوبائية، ودعم وتطوير صناعة الدواجن الوطنية المتأصلة منذ عقود طويلة في مصر، وزيادة معدلات الاقتصاد القومي من خلال وضع رؤية جديدة كمنظومة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لخفض مدخلات الإنتاج الحيواني، وتعظيم التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في وضع استراتيجيات المكافحة والوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض المشتركة، و خفض معدل التأثيرات السلبية لتغير المناخ من خلال الرصد والتنبؤ المبكر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمواجهة خطر انتشار الأمراض الوبائية.

ومن أهم محاور المؤتمر بحث المشاكل التشخيصية للأمراض الوافدة والمتعلقة بالمسببات المرضية الحيوانية والملوثات والبقايا الضارة المتعلقة بسلامة الغذاء، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود ودور المنظمات الدولية والأقليمية والمؤسسات الحكومية في التشخيص والمكافحة والسيطرة، والمقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية واستراتيجية الحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، ودور قطاع التأمين الحكومي في التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

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