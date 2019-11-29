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بعد تصريح رئيس المجر.. خبراء يوضحون جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة

بعد تصريح رئيس المجر.. خبراء يوضحون جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة

سيارة خردة تباع بـ12 مليون جنيه في معرض موسم الرياض.. تعرف على السبب

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شوقي: مصر تتقدم 16 مركزا في مؤشر التعليم قبل الجامعي خلال عام واحد

لهذا السبب.. التسوق عبر الكمبيوتر أفضل من الهاتف في "البلاك فرايداي"

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16 محلا وفيلا وسيارات.. تفاصيل مزاد "العامة للخدمات الحكومية" 3 ديسمبر

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تهنئة رئاسية وتورتة حكومية.. مصر تحتفي بمنصب غادة والي الأممي

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