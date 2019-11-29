"مصر للطيران" تطرح تخفيضات 50% لعملائها على الرحلات الدولية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن إطلاق موجة تخفيضات بنسبة 50% على أسعار تذاكر الدرجة السياحية برحلاتها الدولية.

وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه يمكن للعملاء الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من يوم 29 نوفمبر الجاري، الذي يتزامن مع موسم العروض والتخفيضات في الجمعة الأخيرة لشهر نوفمبر من كل عام.

وذكر البيان، أنه يمكن لعملاء الشركة حجز تذاكرهم المخفضة ومعرفة الشروط والأحكام الخاصة بكل تذكرة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران أو مركز الاتصالات 1717.