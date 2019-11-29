رئيس "سيمنز": السيسي قائد قوي.. ومصر في منتهى القوة بمشروعاتها القومية

أثنى جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، على الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية لقارة أفريقيا، معتبرًا أن ما يقوم به الرئيس منهج إيجابي مستمر.

وأضاف كايسر، خلال لقاء خاص مع مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الرئيس السيسي قائد قوي وقام بالعديد من الأشياء التي كان يجب تنفيذها منذ مدة كأجندة الطاقة والبنية التحتية وقناة السويس الجديدة وخلق الوظائف من خلال هذه المشاريع.

واعتبر جو كايسر أن هذه المشروعات العملاقة تعطي لمصر خبرة وتجعلها أكفأ في قيادة قارة أفريقيا، واصفًا مصر قدرة مصر على إنشاء مشاريع البنية التحتية بأنها في منتهى القوة.

وأشار الرئيس التنفيذي لسيمنز إلى أن مصر بفضل مشروعات الطاقة التي نفذتها سيمنز بالتعاون مع الحكومة أصبح لديها فائض من الطاقة لتصديره.