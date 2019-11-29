وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن 101 عاما

توفي ياسوهيرو ناكاسوني رئيس الوزراء الياباني الأسبق والذي تولى المنصب بين بين عامي 1982 و1987، وذلك عن عمر يناهز 101 عاما، حسبما ذكرت مصادر في محيط ابنه.

وعمل هذا الدبلوماسي على تعزيز العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة في أجواء الحرب الباردة، وذلك على الرغم من الخلافات التجارية العميقة بين طوكيو وواشنطن.

واعتبرت الولايات المتحدة "أهم شريك لليابان" وكسب ود الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجن، حيث كان الرجلان يتوجهان إلى بعضهما باسميهما الأولين لذلك عرفا في وسائل الإعلام بالثنائي "رون-ياسو".

وكان ناكاسوني أعلن في أول خطاب له عند توليه رئاسة الحكومة أن السياسة الخارجية لليابان التي هزمها الحلفاء في 1945 تهدف إلى أن تصبح عضوا كامل العضوية في "العالم الحر" الذي تقوده أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

وأثارت آراؤه القومية غضب اليسار الياباني المتطرف في مرحلة كانت فيها الحركة السلمية المحلية في أوجها غداة هزيمة البلاد في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقام "ناكاسوني" الذي يتبنى مثل ريجن مبادىء الليبرالية الاقتصادية، بحملة خصخصة في اليابان شملت السكك الحديدية والاتصالات.