قال عبدالرحمن مفيد عاشور، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة على جدته سلوى الرافعي، زوجة الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، تقام اليوم عقب صلاة الجمعة بجامع النور بميدان العباسية.

وكان الفنان مفيد عاشور، "زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة"، أعلن عن وفاة والدة زوجته، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك.

وقال عاشور:"توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي، (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة)، رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".