وصل، منذ قليل، محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، والمهندس سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، ديوان عام محافظة القليوبية لاستلام مهام عملهما، اليوم الجمعة، حيث كان في استقبالهما اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من وكلاء الوزارة بالمحافظة.

وتلقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة على توليه مهام محافظ القليوبية، بعد استمراره محافظا لمحافظة قنا على مدار 6 سنوات متواصلة.

وتوجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها، برفقة القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفي لافتة طيبة منه رفض المحافظ السماح لأحد العاملين بأن يحمل حذائه قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، وحمله بنفسه وتركه على أبواب المسجد، حيث التقى المحافظ عددا من المواطنين الذين وجهوا التهاني له ولنائبه وساقوا إليهما بعض المطالب الخاصة بالمنطقة المحيطة بالمسجد، وبعض المطالب العامة واستمع لأهالي المنطقة ورواد المسجد حول مطالبهم وطموحاتهم من القيادة الجديدة.

وتضمنت خطبة الجمعة التي أداها إمام مسجد ناصر ببنها والتي جاءت تحت عنوان "البر يؤدي إلى الجنة"، التوصية ببر الوالدين والأقربين، مستدلا بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية التي أكدت أن الصحابة والتابعين كانوا يبرون آبائهم حتى وإن كانوا على غير دين الإسلام وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين في مصر قديما وحديثا.