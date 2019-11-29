لأول مرة.. "الزهراء" تحقق أكثر من 2.5 مليون جنيه من حصيلة بيع الخيول

أكدت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، أنه للمرة الأولى في تاريخ المحطة، يتم بيع 18 حصانا بأكثر من 2.5 مليون جنيه.

وأشارات "رضوان" أن حصيلة المزاد جاءت كالتالي:

بيع 8 إناث و10 ذكور، فرسات وأمهار بقيمة إجمالية (2523000 جنيه)، وكان أعلى سعر وصلت له الفرسة "دولامه"، و"العبيانة" (819000 جنيه)، ووصل سعر أعلى مهر ذكر "ناروز" (275000 جنيه)، بينما وصل سعر المهرة "نرجسيان" (465000 جنيه)، وسعر المهرة "اليس" (341000 جنيه)، وسعر المهرة "خلود" (99000 جنيه).

والجدير بالذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية كانت قد قامت بتنظيم مزاد لبيع خيول فائض المحطة، والذي يقام مرتين على الأقل سنويًا، حيث تم عرض 27 حصانًا (ذكور وإناث) تراوحت أعمارهم بين عام ونصف العام، وحتى عشرين عامًا، اختارتهم لجان مُختصة من الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لطرحهم للبيع، وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة.