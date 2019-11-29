روسيا: تمركز أمريكا حول حقول النفط شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، إن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرق سوريا سيزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وتعليقا على التمركز العسكري الأمريكي، قال بوجدانوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا يمكننا أن نرحب بهذا، فعلى العكس، لا يؤدي هذا إلا إلى تصعيد إضافي للتوتر"، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة الوضع خلال مباحثات أستانة المقبلة، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 ديسمبر المقبل.

وأضاف المسؤول الروسي: "سنناقش هذه الأمور، والوضع بأكمله، خاصة في سياق ضمان إنهاء الوجود العسكري لمختلف الأطراف، والذي يعد غير شرعي على الإطلاق ولم تقره أي قرارات دولية، أعني مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا تفهم على أي أساس تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في سوريا بعد أن كانت قد أعلنت عن هزيمة تنظيم "داعش" شرق نهر الفرات.

كان التلفزيون الحكومي السوري قد أفاد، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة نقلت العشرات من المركبات العسكرية إلى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، حيث تقع حقول النفط الرئيسية.