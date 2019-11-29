نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.

حالة الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة.

حالة الرياح والشبورة المائية

وأضافت الهيئة أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 15 23

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 12 23

بورسعيد 17 23

دمياط 16 23

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 25

السويس 15 25

العريش 12 23

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بني سويف 14 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 12 26

الأقصر 13 26

أسوان 15 27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 32

المدينة 20 32

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبو ظبي 20 27

الدوحة 20 28

الكويت 14 26

دمشق 05 19

بيروت 17 22

عمان 08 20

القدس 08 19

غزة 14 22

بغداد 10 22

مسقط 20 27

صنعاء 04 21

الخرطوم 19 33

طرابلس 14 21

تونس 12 20

الجزائر 10 19

الرباط 11 20

نواكشوط 19 29