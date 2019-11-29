كشفت مصادر أمنية، أن الطالبة بسنت ممدوح الجمل، 21 عاما، والتي أحدثت ضجة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" باختفائها منذ 4 أيام، كانت موجودة في شقة مع زوجها "علاء" 31 عاما، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وأنها تزوجت يوم 30 أكتوبر عرفيًا، واتفقت مع زوجها على الهروب من منزل أسرتها يوم 25 نوفمبر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العميد محمد مختار، مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.