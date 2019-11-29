كشفت "بسنت الجمل "الشهيرة اعلاميا بـ "فتاة المرج" عن سبب هروبها من المنزل عقب عودتها من الجامعة، وزواجها عرفيا من زميلها "علاء".

وقالت الطالبة في محضر الشرطة، إنها غادرت منزل والدها بإرادتها وتوجهت إلى منزل زوجها "علاء"، موضحة أنها ارتبطت به عاطفيا منذ عدة أشهر، وعلى إثرها تقدم إلى أسرتها لطلب يدها.

وأضافت "فتاة المرج" أن أفراد أسرتها رفضوا إتمام الزواج، ومنعوها من الخروج أو مقابلته، واستمرت لعدة أسابيع تحت مراقبة أسرتها، مشيرة في محضر الشرطة إلى أنها اتفقت مع "علاء" على الزواج عرفيا، بعد إصرار أسرتها على زواجها من أحد أقاربها.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إن زوجها "علاء" نهاية شهر أكتوبر الماضي أحضر عقد زواج عرفي، بحضور اثنين من الشهود وأتموا الزواج، مضيفة "استأجرنا شقة فى منطقة شرق القاهرة وأقمنا فيها".

وتقدمت الفتاة وزوجها بعقد الزواج العرفي وتم إرفاقه فى المحضر، وتم تحرير أقوالهما وإرسالهما إلى النيابة التي تجري التحقيق معهما في حضور أفراد أسرتها.

وقال مصدر أمني، إن الفتاة إذا أتمت السن القانوني، فهي حرة التصرف في العودة إلى منزل والدها أو منزل الزوجية بصحبة زوجها، وسوف يتم اتخاذ تعهد من والديها وأفراد أسرتها بعدم التعرض، ومن المرجح أن يتم عقد القران على يد مأذون إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.