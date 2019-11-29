كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة قصة حب "فتاة المرج"، والتي أدعى أهلها أنه تم اختطافها من سائق ميكروباص، مضيفا أن الطالبة الجامعية تزوجت عرفيا من زوجها "علاء" منذ شهر، وأن الأخير قدم للشرطة عقد الزواج العرفي عقب القبض عليهما داخل شقة الزوجية المستأجرة بمنطقة المرج.

وقال المصدر الأمني أن "بسنت وزوجها، حتى كتابة السطور، مازالا داخل مقر الينابة العامة للاستماع للاقوالهما".

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن الفتاة متزوجة وكانت تقيم بصحبة زوجها في شقة بالقاهرة، حيث جرى إعادتها إلى أسرتها.

وكان مأمور قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، وجرى ضبطهما، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.