يعد سوق السيارات المستعملة من أهم الأسواق التي يلجأ إلها كثير من الراغبين في اقتناء أو بيع سيارة، حيث أنه يعد من أسرع الوسائل لبيع وشراء السيارات.

وقال العميد إبراهيم إسماعيل مدير أسواق القاهرة للسيارات المستعملة، إن هناك بعض الأمور التي يجب على المشتري الحذر منها أثناء شراء السيارة المستعملة، مؤكداً أن شراء السيارة يعد استثمارا ويحاول كل مالكي السيارات تجنب الخسارة أثناء البيع.

وأضاف أن هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها وهي كالآتي:

1- الكشف الفني على السيارة من حيث الشاسيه والمحرك والإطارات ويفضل الكشف عنها في مركز صيانة.

2- الكشف على الرخصة ومطابقة رقم الشاسيه ورقم المحرك مع أصل الرخصة.

3- الكشف على سلسلة تطابق ملكية السيارة، ويفضل أن تكون من أول مالك.

4- عمل كشف بحثي للسيارة في المرور لمعرفة مستندات السيارة.

5- عمل عقد ابتدائي قبل التوكيل ويذكر فيه ساعة استلام السيارة، وبعدها التوجه للشهر العقاري لعمل العقد المسجل.