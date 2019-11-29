تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية خطيرة، دخل علي إثرها أحد المستشفيات ونقله للعناية المركزة .

وأكد مصدر مقرب من فؤاد لـ"الوطن" أنه يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل من أجل اكتشاف تفاصيل الوعكة الصحية التى يمر بها.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "الضاهر"، على شاشة "الحياة" .

يذكر أن مسلسل "الضاهر" تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.