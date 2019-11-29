حسمت طالبة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، بسنت ممدوح الجمل، 21 عاما، الجدل المثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ اختفائها منذ 4 أيام، وقالت في التحقيقات أمام النيابة: "أنا كنت متجوزة مش مخطوفة"، حيث تبين من التحقيقات أنها متزوجة عرفيًا من "علاء" سائق تاكسي، منذ 30 أكتوبر، واتفقت مع زوجها على الهروب من منزل أسرتها يوم 25 نوفمبر.

وأنهت أجهزة الأمن في القاهرة الجدل الدائر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في واقعة اختفاء الطالبة بعد القبض عليها بصحبة زوجها داخل شقة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتبين أنها تزوجت من حبيبها "علاء" 31 عاما، يوم 30 أكتوبر عرفيًا، واتفقت معه على الهروب من منزل أسرتها يوم 25 نوفمبر.

وكشفت مصادر أمنية أن الفتاة كانت تجمعها علاقة عاطفية معه منذ 5 سنوات، وأنه تقدم إلى أسرتها للزواج منها لكنها رفضت، ما دفعه للترتيب مع الفتاة على الزواج والهروب من منزل أسرتها، وقام الزوج بتوثيق عقد الزواج العرفي تحت رقم 3766 لسنة 2019 في محكمة الأسرة بالزيتون، وأنه تزوجها داخل شقة شقيقه بمنطقة العبور، وأن شقيقه وصديقه هما الشهود على عقد الزواج.

وقال مصدر أمني، إن الفتاة إذا أتمت السن القانوني، فهي حرة التصرف في العودة إلى منزل والدها أو منزل الزوجية بصحبة زوجها، وسوف يتم اتخاذ تعهد من والديها وأفراد أسرتها بعدم التعرض، ومن المرجح أن يتم عقد القران على يد مأذون إذا اتفق الطرفان على ذلك.

كان علاء الجمل، عم الطالبة بسنت ممدوح، قال في محضر الشرطة عقب اختفائها، إنها توجهت بعدها إلى موقف السيارات المجاور لمحطة المترو لكي تذهب إلى مسكنها بمنطقة الشيخ منصور، وبالفعل استقلت إحدى السيارات، وبعد 15 دقيقة فقط انقطعت أخبار الطالبة، قامت والدتها بالاتصال بها أكثر من مرة لكن دون جدوى، مرت ساعة تلو الأخرى وأسرتها تحاول الاتصال بها لكن هاتفها مغلق، هرول والدها وعمها إلى محطة مترو عزبة النخل، وحاولا أن يسألا عنها ولكن باءت المحاولات بالفشل.