قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه سيتم استدعاء السفير التركي بباريس إلى وزارة الخارجية بعد الإهانات التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاء ذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ووجه الرئيس التركي، اليوم، انتقادات شديدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أنه "في حالة موت دماغي"، مصعدا الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة للحلف الأطلسي، واقتبس إردوغان توصيف ماكرون نفسه للحلف الأطلسي معلنا "أتوجه من تركيا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسأكرّرها له في الحلف الأطلسي، عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك".

وأضاف في كلمة ألقاها في إسطنبول "هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي"، وذلك ردا على انتقادات فرنسا لهجوم تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وتأتي هذه التصريحات الشديدة اللهجة ردا على انتقاد ماكرون الخميس العملية العسكرية التي باشرتها تركيا الشهر الماضي في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب غير أن أنقرة تعتبرها "إرهابية".