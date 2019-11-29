سخر الكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، من شائعة تحويله للتحقيق التى أطلقتها إحدى القنوات الإخوانية.

وكتب ثابت على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "من تسالي ⁧‫تويتر‬⁩، بيدي لا بيد غيري، أنشر على صفحتي ⁧‫تخاريف‬⁩ وأكاذيب‬⁩ لا تستحق سوى السخرية، وهذا أقصى ما سأرد به فلا يوجد ما يستوجب أكثر من هذا‬".

وأرفق ثابت مع ما كتب من قناة "مكملين" الإخوانية تدعي فيه التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام.

كما نفى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما أشيع عن التحقيق مع " ثابت". وكتب "جبر" على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "بينما الزميلان علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، مشغولان في التجهيز للإصدار الرسمي لبوابة الأهرام، نشرت المواقع الإخوانية خبرا كاذبا حول التحقيق مع علاء ثابت".

وأضاف: "الخبر كاذب من أساسه ولم يحدث بالمرة، وعلاء في الأهرام يمارس عمله، فهو كاتب وطني أصيل ومحترم".واختتم جبر قائلا: "المواقع الإخوانية تشوه إنجاز الأهرام بشائعة التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام، وكلما تسقط أكذوبة تصيبهم لوثة".