نفى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما أشيع عن التحقيق مع الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام.

وكتب "جبر" على حسابه الشخصي على "فيس بوك": "بينما الزميلان علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، مشغولان في التجهيز للإصدار الرسمي لبوابة الأهرام، نشرت المواقع الإخوانية خبرا كاذبا حول التحقيق مع علاء ثابت.".

وأضاف: "الخبر كاذب من أساسه ولم يحدث بالمرة، وعلاء في الأهرام يمارس عمله، فهو كاتب وطني أصيل ومحترم".

واختتم جبر قائلا: "المواقع الإخوانية تشوه إنجاز الأهرام بشائعة التحقيق مع رئيس تحرير الأهرام، وكلما تسقط أكذوبة تصيبهم لوثة". ونشر جبر البوست مصحوبا بصورة تجمعه مع الثنائي علاء ثابت وعبدالمحسن سلامة.