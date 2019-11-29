قتل 15 متظاهرا، اليوم، بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية جنوب العراق التي تشهد منذ أمس الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، على ما أفاد أطباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، أشارت في إحصاء بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أكتوبر الماضي بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.

وكان قائد شرطة محافظة ذي قار، محمد زيدان القريشي، قدم، اليوم، استقالته من منصبه، وقالت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قائد شرطة ذي قار "أبو الوليد"، قرر الاستقالة من منصبه لأسباب خاصة.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث المحافظة من سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن في وقت سابق اليوم، عزمه تقديم طلب "استقالته" إلى مجلس النواب، وذلك بعد ساعات على دعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد إلى سحب الثقة من الحكومة، ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".