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الشرطة البريطانية: عملية الطعن على جسر لندن عمل "إرهابي"

الشرطة البريطانية: عملية الطعن على جسر لندن عمل "إرهابي"

محافظ كفر الشيخ غاضب من مستوى الخدمة بالمستشفى العام: "مش هرحم مقصر"

محافظ كفر الشيخ غاضب من مستوى الخدمة بالمستشفى العام: "مش هرحم مقصر"

المفتي لـ"الوطن": انتهينا من الخطوط العريضة لقانون الأحوال الشخصية

المفتي لـ"الوطن": انتهينا من الخطوط العريضة لقانون الأحوال الشخصية

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