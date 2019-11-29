مصدر: محمد فؤاد تعرض للقرصنة قبل نقله للعناية المركزة

تعرض الفنان محمد فؤاد للقرصنة الإلكترونية خلال الساعات الماضية، إذ جرى تسريب 3 دقائق من أغنيته الجديدة "استحملتني"، المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبومه الجديد "يا سلام"، ونشرتها إحدى صفحات محبي فؤاد، وذلك بحسب مصدر لـ"الوطن".

يذكر أن فؤاد تعرض لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى السعودي الألماني، حيث يمكث في العناية المركزة.

وأكد مصدر مقرب من فؤاد لـ"الوطن"، أنه يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل من أجل الوقوف على تطورات حالته الصحية.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد فؤاد، عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "الضاهر"، على شاشة "الحياة" .

يذكر أن مسلسل "الضاهر" تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.