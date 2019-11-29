عمّت الاحتفالات العاصمة السودانية «الخرطوم» ابتهاجاً بقرار حل حزب المؤتمر الوطنى، الذى كان يتزعمه الرئيس المعزول، عمر البشير، ومصادرة أمواله، وحظر أى نشاط سياسى لرموز الحزب لمدة 10 سنوات.

وذكر التليفزيون السودانى الرسمى، مساء أمس، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز قانوناً بهدف «تفكيك» نظام الرئيس المعزول.

وفى ظل عدم تعيين برلمان انتقالى حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعى، الذى يصدر القوانين، وبحسب نص القانون، يحل حزب «البشير» وتنقضى تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان.

"حمدوك": تفكيك النظام البائد لحفظ كرامة الشعب

وغرَّد رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، على «تويتر» قائلاً: «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين».

من جهة أخرى، أعلن وزير العدل السودانى، نصرالدين عبدالبارى، أن الخرطوم ألغت، مساء أمس، قانون النظام العام، الذى كان مستخدماً إبان حكم «البشير» لتنظيم زى النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.